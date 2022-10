Deus’ta! #5 Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

2022-11-05 – 2022-11-06

Finistre Deus’ta! revient pour 2 jours de concerts aux Capucins. Fest-deiz, fest-noz, musiques actuelles et autres découvertes autour de la culture bretonne. Retrouvez cette ambiance unique d’un festival « penn-da-benn » porté par des bénévoles au service de la culture et de la transmission de langue bretonne. Au programme : – SAMEDI

CBAP

Pichard / Vincendeau

Modkozmik

Barba Loutig

O’Tridal

Fleuves & Sarah FLOC’H

Tekmao – DIMANCHE

Mona JAOUEN

Tali

Trio EDF

Gwennyn

ARVEST Restauration sur place : Des crêpes et du cid’ évidemment ! Les skipailh Ostaleri& Tavarn sauront vous rassasier et vous désaltérer ! Cafés, thés, jus de pommes, soft, bières, vins, …. soupes, tartines, sandwichs chauds ou froids, gâteaux et de quoi grignoter tout au long de la journée… en privilégiant le local, evel just ! Infos pratiques :

Samedi 5 novembre : 14:00-00:30

Dimanche 6 novembre : 10:30-19:00 Vestiaire disponible pour y déposer ses affaires, profiter des animations et danser en toute sérénité !

Moyens de paiement : c’est simple ! Tout se règle avec des tickets ! Les tickets peuvent être payés par carte ou en espèces (1 ticket = 1 €) contact@deusta.bzh https://www.deusta.bzh/fr Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest

