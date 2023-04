Deus Ex Machina Café – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Deus Ex Machina Café – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs, 30 mars 2023, Paris. Du jeudi 30 mars 2023 au samedi 22 avril 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h20

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. payant Tarifs individuels Salle Vicky Messica (76 places) : 24€ – plein tarif

15€ – tarif réduit (demandeur·euse·s d’emploi, minima sociaux, étudiant·e·s, + 60 ans)

12€ – tarif abonné·e

10€ – tarif moins de 27 ans Pour les tarifs réduits, merci de présenter des justificatifs de moins de trois mois. À mi-chemin entre les Monty Python et South Park, une comédie contemporaine à l’ADN caféinée. Voyage burlesque et humoristique, Deus Ex Machina Café emporte le spectateur dans un monde où l’absurde a pris le pouvoir. Un monde comme un négatif du nôtre, dans lequel la frénésie de produire et de divertir a atteint son paroxysme. S’y côtoient des robots amoureux du plastique, une guerre entre araignées révolutionnaires et crabes fascistes, un duel au sabre laser entre égéries publicitaires… Et très vite, une seule question; jusqu’où tout cela ira-t-il ? Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris Contact : https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/deus-ex-machina-cafe/ https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/deus-ex-machina-cafe/

Joséphine Quenouillère

