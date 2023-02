DEUS ROCKHAL CLUB, 8 mars 2023, ESCH SUR ALZETTE.

DEUS ROCKHAL CLUB. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 44.5 à 44.5 euros.

Alias (PLATESV-R-2021-007029 / 007030) PRESENTE ce concert L’une des plus pertinentes histoires belges de ces deux dernières décennies. A la grâce de Deus, le live reste l’objectif ultime du groupe de rock, peut-être encore plus passionnant et en tension que sur disque. C’est dire le niveau. dEUS

Votre billet est ici

ROCKHAL CLUB ESCH SUR ALZETTE 5, AVENUE DU ROCK’N’ROLL / BELVAL 4361

Alias (PLATESV-R-2021-007029 / 007030) PRESENTE ce concert

L’une des plus pertinentes histoires belges de ces deux dernières décennies. A la grâce de Deus, le live reste l’objectif ultime du groupe de rock, peut-être encore plus passionnant et en tension que sur disque. C’est dire le niveau.

.44.5 EUR44.5.

Votre billet est ici