Balade naturaliste : une histoire de petits fruits… Deûlémont, 8 octobre 2023, Deûlémont. Balade naturaliste : une histoire de petits fruits… Dimanche 8 octobre, 10h00 Deûlémont Gratuit Tous ne se mangent pas mais tous ont une véritable histoire à nous raconter. Saurez-vous retrouver le fruit préféré du balanin ? Identifier l’arbre aux cenelles? Si vous avez un doute, venez nous retrouver et c’est en jouant que nous apprendrons à reconnaître quelques fruits sauvages.

Nombre de places limité, sur inscription par mail : animationnature@lillemetropole.fr

Rendez-vous à 10h

Durée 2h

A partir de 7 ans

Lieu : parking Quai de la Marine, Deûlemont

Deûlémont Quai de la Marine, 59890 Deûlémont, France

06 30 46 37 31
animationnature@lillemetropole.fr

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T12:00:00+02:00

