Balade naturaliste : les plantes ont besoin d’eau pour vivre Deûlémont Deûlémont Catégories d’Évènement: Deûlémont

Nord

Balade naturaliste : les plantes ont besoin d’eau pour vivre Deûlémont, 8 juillet 2023, Deûlémont. Balade naturaliste : les plantes ont besoin d’eau pour vivre Samedi 8 juillet, 14h00 Deûlémont Gratuit Balade guidée à la découverte des plantes sauvages du port de Deûlémont, des differentes adaptations liées a la présence d’eau dans le sol, à l’identification des sols humides en fonction de la végétation qui pousse, l’importance de l’eau dans la physiologie de la plante, etc… Balade animée par le Conservatoire botanique National de Bailleul

Durée 2h

Heure de rendez-vous: 14h

Lieu précis: Port de la plaisance de Deûlémont, quai de la marine, 59890

N° de tél pour les renseignements : 03 28 48 00 83 Deûlémont Port de Deûlémont, Quai de la Marine, 59890 Deulémont Deûlémont 59890 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00 eau balade Claire Poitout

Détails Catégories d’Évènement: Deûlémont, Nord Autres Lieu Deûlémont Adresse Port de Deûlémont, Quai de la Marine, 59890 Deulémont Ville Deûlémont Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Deûlémont Deûlémont

Deûlémont Deûlémont Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deulemont/

Balade naturaliste : les plantes ont besoin d’eau pour vivre Deûlémont 2023-07-08 was last modified: by Balade naturaliste : les plantes ont besoin d’eau pour vivre Deûlémont Deûlémont 8 juillet 2023 Deûlémont Deûlémont Deûlémont

Deûlémont Nord