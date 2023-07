Brocante de Deûlémont Deûlémont, 26 août 2023, .

Le samedi 26 août 2023 de 6h à 17h, la ville de Deûlémont organise sa brocante annuelle. Celle-ci marque le début d’un week-end de festivités communales.

On vient de loin pour exposer, vendre et chiner dans les ruelles de Deûlémont. C’est l’une des manifestations du genre, la plus prisée de la métropole après la braderie de Lille. Elle attire toujours autant de monde. Un millier côté exposants et plusieurs milliers côté chineurs. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Les temps forts de cette fête rurale et traditionnelle : la ducasse, la fanfare, le jet de briques « des madeleines », le concert à l’église, le concours de vélos fleuris, la course cycliste. Une enfilade de plaisirs simples et appréciés de tous.

Plus d’informations sur le site internet de la ville : https://www.deulemont.fr/brocante-du-samedi-26-aout-2023/

https://www.deulemont.fr/home/decouvrir-la-ville/fetes-et-tradition/

