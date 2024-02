Détox & Yoga Nivillac, jeudi 19 septembre 2024.

Détox & Yoga Nivillac Morbihan

Le jeûne et le yoga sont des pratiques qui se complètent harmonieusement et qui sont intimement liées dans la tradition. Pendant le jeûne, le système digestif se met au repos, la pratique des postures et de la respiration vient alors activer la régénération cellulaire, procurant ainsi une augmentation significative de l’énergie vitale, pendant mais aussi après la cure. Le pratiquant est aussi plus réceptif à un travail en profondeur, les sensations deviennent plus fines, l’esprit devient plus disponible et réceptif, le mental est plus alerte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-19

fin : 2024-09-22

Route de Saint-Dolay

Nivillac 56130 Morbihan Bretagne

