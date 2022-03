Détox verte de printemps Forêt de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Détox verte de printemps Forêt de Meudon, 8 avril 2022, Meudon. Détox verte de printemps

du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril à Forêt de Meudon

Détox verte de Printemps proposée par 3 professionnels du bien-être à Meudon membres de Meudon Bien Etre. 3 jours de jeûne hydrique à base de jus de légumes, bouillons et infusions, marche en forêt le matin, qi gong et automassages, sophrologie et méditation en fin de journée en distanciel.

190€ par personne , 175€ si inscription avant le 31 mars et si deux personnes inscrites ensembles.

3 professionnels de Meudon Bien Etre vous propose 3 de détox de printemps par un jeûne hydrique Forêt de Meudon Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T12:00:00;2022-04-08T18:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-09T18:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T12:00:00;2022-04-10T18:00:00 2022-04-10T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Forêt de Meudon Adresse Meudon Ville Meudon lieuville Forêt de Meudon Meudon Departement Hauts-de-Seine

Forêt de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Détox verte de printemps Forêt de Meudon 2022-04-08 was last modified: by Détox verte de printemps Forêt de Meudon Forêt de Meudon 8 avril 2022 Forêt de Meudon Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine