Detox Relais Saint-Gervais, 8 janvier 2023, Saint-Gervais Bourg Cubzaguais Tourisme Saint-Gervais.

Detox Relais

Salle omnisports Saint-Gervais Gironde

2023-01-08 – 2023-01-08

Saint-Gervais

Gironde

Saint-Gervais

EUR 8 8 Et pourquoi pas un début d’année sportif ?

Ouvert à tous à partir de 14 ans.

La Detox Relais se déroulera sur 5 kms.

Constituez votre équipe : de 4 pour les coureurs et de 3 pour les marcheurs nordiques.

Chaque participant de l’équipe devra effectuer une boucle de 5 km au cœur du village de Saint-Gervais.

Départ de la course à 10 h devant la salle omnisports.

Pour vous inscrire, préparez votre certificat médical ou licence sportive en cours de validité (nom et n°). Remplissez l’autorisation parentale pour les mineurs, puis acceptez le règlement de la course et inscrivez vous sur le site de PRO TIMING

+33 7 67 84 05 65 Comité des fêtes

Saint-Gervais

