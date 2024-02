Détox & rando Nivillac, jeudi 6 juin 2024.

Détox & rando Nivillac Morbihan

un jeûne intermittent consistant en un seul et unique repas végane par jour

une mono-diète à savoir la consommation plusieurs fois par jour d’un seul et même aliment végétal

une cure de jus des jus de fruits et de légumes à l’extracteur, plusieurs fois par jour .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06

fin : 2024-06-09

Route de Saint-Dolay

Nivillac 56130 Morbihan Bretagne

L’événement Détox & rando Nivillac a été mis à jour le 2024-02-22 par ADT 56