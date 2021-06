Détours d’été en Cinélatino Cinéma L’Autan, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Ramonville-Saint-Agne.

### « Les voix du fleuve » en VOSTFR Documentaire de Jean-Pierre Duret et Andrea Santana – (1h33) Jeu 08/07 à 18h30 et Lun 12/12 à 21h ### **Résumé** Le fleuve São Francisco baigne les terres semi-aridesdu Sertão brésilien. Les habitants évoquent au fi l de l’eau leurs contacts avec ce fl euve à l’avenir menacé : gestes quotidiens, métiers, croyances, luttes et amours. Chaque propos a le temps d’être posé et déroulé dans sa complétude. Pudique, la caméra magnifie lavariété des paysages et des microsociétés qui se sont construites en symbiose avec le cours d’eau. ### **Bande annonce** [[https://vimeo.com/500383142](https://vimeo.com/500383142)](https://vimeo.com/500383142) ### « Sans signe particulier » en VOSTFR Drame de Fernanda Valadez – (1h35) Ven 16/07 à 18h30 et Lun 19/07 à 21h ### **Résumé** Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la recherche de son fi ls, disparu lors de son trajetvers la frontière. Durant son parcours, Magdalena fait la connaissance de Miguel, un jeune hommequi vient d’être expulsé des États-Unis. C’est ainsi qu’ils s’accompagnent : Magdalena à la recherche de son fils, Miguel attendant de retrouver samère, dans un territoire incertain où déambulentensemble victimes et bourreaux. ### **Bande annonce** [[https://www.dailymotion.com/video/x7w1y64](https://www.dailymotion.com/video/x7w1y64)](https://www.dailymotion.com/video/x7w1y64)

