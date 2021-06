Paris Artazart Paris Détours de France vol.3 Artazart Paris Catégorie d’évènement: Paris

Détours de France vol.3 Artazart, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris.

du jeudi 1 juillet au mardi 31 août à Artazart

À l’illustre inconnu.e qui a écrit « La France est le coeur du monde » dans la rubrique « citation » du site evene.figaro.fr : nous te croyons. Compagnons de route un peu monomaniaques lorsqu’il s’agit de voyager, Kiblind & Artazart repartent en vadrouille dans leur hexagone chéri pour la troisième année consécutive. Road trip illustré débuté en 2019, Détours de France a depuis fait voyager par la pensée 32 illustrateur.rices internationaux.ales à travers les routes boueuses et bétonnées d’une France qui n’est pas en reste quand il s’agit de montrer tout son éclat. Cette année, 12 nouveaux backpackers se sont frotté.es à cette aventure estivale. Armé.es de leurs paires d’yeux tout neufs, iels ont eu pour mission périlleuse de dessiner à leur manière 12 lieux incontournables à distance. La France dans toute sa pluralité et sa beauté : sophistiquée, ensorcelante, naturelle, surprenante. Le fruit de ce voyage prend la forme d’une collection de 12 affiches imprimées en risographie chez Kiblind Atelier et exposée en exclusivité à la Librairie Artazart tout l’été, vernissage le jeudi 1er juillet. UNE EXPO ET DES MAGS Nos nouveaux magazines fraichement imprimés, « A quoi tu joues? » se choperont également chez Artazart le soir du vernissage, entre une ou deux bières. VERNISSAGE DÉTOURS DE FRANCE VOL.3 JEUDI 1 JUILLET – 18h30 LIBRAIRIE – GALERIE ARTAZART 83, QUAI DE VALMY PARIS 10 LES BACKPACKERS / ILLUSTRATEUR.RICES Beya Rebaï – Guyane Joanne Ho – Centre Nautique Tony Bertrand, Lyon Clara Debray – Cirque de Gavarnie Léonie Boss – La cité radieuse, Marseille Jean Dalin – Carnac Antoine Cossé – Île de Bréhat Bamboulino – Arène de Nîmes Lisa Mouchet – Cimetière du Père Lachaise, Paris Juliette Nico – Château de Versailles Téo Transinne – Colmar Antoine Maillard – Toulouse Yu Dam – Mers-les-bains

Entrée libre

Kiblind x Artazart Artazart 83 quai de valmy Paris Paris 10e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'évènement: Paris