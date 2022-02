Détours de chant – Pierre Antoine Médiathèque Saint-Cyprien, 6 février 2021, Toulouse.

Détours de chant – Pierre Antoine

Médiathèque Saint-Cyprien, le samedi 6 février 2021 à 15:00

D’une plume juste et d’une voix sincère, Pierre-Antoine raconte l’amour et le temps avec une générosité enivrante. Il arpente différents univers et n’hésite pas à pointer du doigt les petits et gros travers de notre existence en faisant appel à notre sagesse, notre humour ou nos indignations. Avec Pierre-Antoine (piano et chant). Sur inscription au 05 62 27 63 30

D’une plume juste et d’une voix sincère, Pierre-Antoine raconte l’amour et le temps avec une générosité enivrante. Il arpente différents univers et n’hésite pas à pointer du doigt les petits et gros t

Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-06T15:00:00 2021-02-06T17:00:00