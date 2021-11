Toulouse Bijou Haute-Garonne, Toulouse Détours de Chant 2022 Bijou Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Détours de Chant 2022 Bijou, 25 janvier 2022, Toulouse. Détours de Chant 2022

du mardi 25 janvier 2022 au samedi 5 février 2022 à Bijou

### Le Festival Détours de chant Partenaires historiques du festival, les Centres accueillent cette année encore une partie des concerts de ce rendez-vous emblématique de la chanson. Ouverture et clôture se fêteront aux Mazades avec « Le Cirque des mirages » et le duo « Sages comme des sauvages ». Au programme également : Vanina de Franco à Alban-Minville, Jeanne Rochette et Baptiste Dupré à Saint-Cyprien, et le groupe Chet Nuneta à Henri-Desbals. La lauréate du tremplin Décroche le son 2021, Marie Amali, se produira pour l’occasion au Centre culturel – Espace Job. ### Plus d’infos [Toute la programmation sur le site du du festival Détours de chant](https://www.detoursdechant.com) ![]() ### Infos pratiques Du 25 janvier au 5 février Culture Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T00:00:00 2022-01-25T23:59:00;2022-01-26T00:00:00 2022-01-26T23:59:00;2022-01-27T00:00:00 2022-01-27T23:59:00;2022-01-28T00:00:00 2022-01-28T23:59:00;2022-01-29T00:00:00 2022-01-29T23:59:00;2022-01-30T00:00:00 2022-01-30T23:59:00;2022-01-31T00:00:00 2022-01-31T23:59:00;2022-02-01T00:00:00 2022-02-01T23:59:00;2022-02-02T00:00:00 2022-02-02T23:59:00;2022-02-03T00:00:00 2022-02-03T23:59:00;2022-02-04T00:00:00 2022-02-04T23:59:00;2022-02-05T00:00:00 2022-02-05T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bijou Adresse 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Bijou Toulouse