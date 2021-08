La Rochelle 1 rue Jean PERRIN,17000 LA ROCHELLE Charente-Maritime, La Rochelle Détours Créatifs vers l’emploi 1 rue Jean PERRIN,17000 LA ROCHELLE La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

**Vous êtes demandeurs d’emploi et, depuis plusieurs mois, vous rencontrez des difficultés pour décrocher des contrats tels que des missions d’intérim.** [**Détours Créatifs vers l’emploi**](https://www.insup.org/nouveaute-formation/detours-creatifs-vers-lemploi/) **vous offre l’opportunité de vous remettre en selle au moyen d’un accompagnement gratuit, prenant en compte vos aspirations et vos contraintes d’ordre alimentaires.** **Cette prestation vous intéresse ?** RDV le 08 octobre prochain au 1 rue Jean PERRIN sur LA ROCHELLE pour démarrer votre accompagnement ! **Contact et renseignements :** Laurence Marais, Déléguée Territoriale 05.46.41.18.31 | [poitoucharentes@insup.org](mailto:poitoucharentes@insup.org)

