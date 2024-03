Détourner l’Impressionnisme Musée Marmottan Monet Paris, samedi 18 mai 2024.

Détourner l’Impressionnisme La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée Marmottan Monet

Ce projet d’éducation artistique culturelle, réalisé en collaboration entre le Musée Marmottan Monet et deux classes de CM1 de l’Ecole Amiral Roussin, propose un nouveau regard sur les tableaux impressionnistes.

Lors de plusieurs séances au musée et en classe, les élèves découvrent et travaillent les notions de détournement et d’appropriation à travers les œuvres impressionnistes de Claude Monet et Berthe Morisot.

Qu’est-ce que Monet aurait représenté aujourd’hui ? Est-ce que le bassin aux nymphéas serait toujours si beau et coloré ? Si Monet avait voyagé au Japon qu’est ce qu’il aurait aimé présenter ? Comment interpréter une œuvre du XIX siècle en 2024 ? Quel message peux-je transmettre avec un tableau impressionniste ? Les enfants, à travers leurs détournements artistiques, accueilleront le public et expliqueront leur projet.

Musée Marmottan Monet 2 rue Louis Boilly Paris 75016

