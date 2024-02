DÉTOURNEMENTS DE CONTES PUBLICS ATELIERS D’ÉCRITURE médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte, vendredi 1 mars 2024.

En cette année Olympique, cette édition sera sportive ou ne sera pas ! Le temps du festival, théâtre, médiathèque, salles polyvalentes se transforment en véritable stadium où les plus grands marathoniens de la parole et de la musique vont se produire sur le Pays de Fontenay

Envie d’une Blanche-Neige moins ménagère ? D’un loup végétarien ? D’un petit Chaperon rouge plus combatif ? Alors partez, plume au vent, sur les sentiers des contes détournés.

Lors de cet atelier d’écriture, vous serez amenés à déconstruire, jouer, transposer et créer de nouveaux contes publics, en lien avec les gravures de Julia Chausson exposées à la médiathèque dans le cadre du festival. Un seul risque vous faire plaisir… et peut-être même vous découvrir !

Pour un public Ado/adultes.

Ateliers d’écriture Sylvie Chaumet.

Réservation à la médiathèque au 02 51 51 15 98

Restitution le samedi 16 mars à 18h00 .

Début : 2024-03-01 14:00:00

fin : 2024-03-01 16:00:00

médiathèque Jim Dandurand 22 rue des Orfèvres

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

