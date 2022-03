Détournement de photographies avec Un Faux Graphiste Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Le Rize, le samedi 2 avril à 14:00

L’artiste [**_Un Faux Graphiste_**](https://www.instagram.com/unfauxgraphiste/?hl=fr) s’est fait connaître en détournant des cases extraites des albums de Tintin pour illustrer l’actualité. Depuis, il détourne tout ce qui lui tombe sous la main : [**photos en noir et blanc**](https://www.neonmag.fr/un-faux-graphiste-mais-un-vrai-talent-de-detournement-des-oeuvres-anciennes-sur-instagram-573299.html), romans photos, peintures, illustrations de presse… Et pourquoi pas des photos sélectionnées par les archives municipales de Villeurbanne ? En famille ou entre amis, exercez-vous à l’art subtil du détournement ! En attendant, vous pouvez découvrir son travail [**en ligne**](https://www.instagram.com/unfauxgraphiste/?hl=fr), [**emprunter son “Un faux livre” dans les médiathèques de Villeurbanne**](https://cataloguebm.villeurbanne.fr/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE&QUERY=un+faux+graphiste+&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:0,Index:1,NBResults:1,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,InitialSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:b0d2a5e5-12f9-4752-bd40-d578e8ccd9e6,QueryString:’un%20faux%20graphiste%20′,ResultSize:50,ScenarioCode:CATALOGUE,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!((Id:867,Label:’Document%20disponible’)),SearchLabel:”,SearchTerms:’un%20faux%20graphiste’,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:”,Scope:Default,Size:!n,Source:”,Support:”,UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))) ou lire son [**interview Kombini**](https://www.konbini.com/fr/inspiration-2/faux-graphiste-rencontre-avec-petit-genie-du-detournement/). Un Faux Graphiste s’est fait connaître en détournant des bandes dessinées, puis des photos anciennes, des peintures, des illustrations… et bientôt des photos des archives municipales de Villeurbanne ! Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

