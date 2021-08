Paris La Gaîté Lyrique île de France, Paris Détour : Visites en mouvement La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Détour : Visites en mouvement La Gaîté Lyrique, 23 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 23 septembre 2021

de 18h45 à 19h45

Le jeudi 23 septembre 2021

de 19h50 à 20h50

Le jeudi 9 décembre 2021

de 19h50 à 20h50

Le jeudi 9 décembre 2021

de 18h45 à 19h45

payant

Performance dansée dans l’installation de Visual System Dans son étonnante forêt lumineuse et sonore aux airs d’illusion d’optique, le collectif pluridisciplinaire Visual System invite une fois par mois des musiciens et musiciennes, des danseurs et des danseuses, ainsi qu’un chœur pour venir augmenter leur sculpture audiovisuelle immersive. Chaque invitation est l’occasion d’offrir au visiteur une perspective renouvelée de l’œuvre où danse, chant et musique se jouent des lignes de perspectives de l’espace, et évoluent au rythme dissonant de la lumière, entre flux organiques et feux stroboscopiques. Performance dansée dans l’installation de Visual System par Brandon Miel (compagnie Mazelfreten) avec Filipe Francisco Pereira Silva, Théa Haggia-Meier, Marie Levenez. Spectacles -> Danse La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

3, 4 : Réaumur – Sébastopol (134m) 3, 11 : Arts et Métiers (247m)

Contact :La Gaîté Lyrique 0 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique Spectacles -> Danse

Date complète :

2021-09-23T18:45:00+02:00_2021-09-23T19:45:00+02:00;2021-09-23T19:50:00+02:00_2021-09-23T20:50:00+02:00;2021-12-09T19:50:00+01:00_2021-12-09T20:50:00+01:00;2021-12-09T18:45:00+01:00_2021-12-09T19:45:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Gaîté Lyrique Adresse 3 bis Rue Papin Ville Paris lieuville La Gaîté Lyrique Paris