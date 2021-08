Détour : visite en musique #2 La Gaîté Lyrique, 13 janvier 2022, Paris.

Concert de musique acoustique.

Dans son étonnante forêt lumineuse et sonore aux airs d’illusion d’optique, le collectif pluridisciplinaire Visual System invite une fois par mois des musiciens et musiciennes, des danseurs et des danseuses, ainsi qu’un chœur pour venir augmenter leur sculpture audiovisuelle immersive.

Chaque invitation est l’occasion d’offrir au visiteur une perspective renouvelée de l’œuvre où danse, chant et musique se jouent des lignes de perspectives de l’espace, et évoluent au rythme dissonant de la lumière, entre flux organiques et feux stroboscopiques.

Avec Sara Paone, Arnaud Vernet Le Naun (chant) accompagnés par Alex Tran (percussions), Claire Luquiens (flûte) sous la direction de Thomas Vaquié & Alexandre Bouvier (synthétiseurs) et un live lumière par Visual System.

// Détour

Le collectif français Visual System nous transporte au cœur d’une forêt à l’abstraction géométrique, régénératrice de perceptions nouvelles. De ses troncs-totems élancés et fendus jaillissent de douces sources électroluminescentes, des faisceaux ondulants colorés et un grand orchestre de sons obéissant ensemble à des consonances harmoniques secrètes. Enveloppés de toute part sous sa voûte sonore traversée de soleil et d’ombres, sans repères et sans point de vue fixe, nous sommes partout en son centre et nous nous fondons au beau milieu d’elle, là où tout se ressemble. Dans une poétique de l’espace, l’œuvre de déambulation cinétique Détour inverse les perspectives et s’anime : elle nous tend la main, nous tire à elle, nous berce et nous porte. Nous rappellerait-elle l’importance d’aller de l’avant pour sortir de la profondeur de ces lieux dont on ne cerne pas toujours les contours et pour laisser venir l’inévitable inattendu ?

Croisant les arts plastiques et les technologies audiovisuelles, le spectacle vivant et une écriture de l’immatériel, le collectif Visual System mène depuis 2007 des recherches avancées sur les dispositifs électroniques lumineux, associées aux progrès techniques et d’assemblage LED. Le collectif imagine des expériences sensorielles à vivre avec le corps.

