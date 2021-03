Détour vers le futur – Saison De l’amour #1 Quai des savoirs, 15 mars 2021-15 mars 2021, Toulouse.

Détour vers le futur – Saison De l’amour #1

du lundi 15 mars au jeudi 14 avril 2022 à Quai des savoirs

### [[Podcast] Coup de foudre en ligne ? ou quand le grand amour matche grâce aux applis de rencontre et réseaux sociaux – Émission enregistrée le jeudi 4 mars à 12h30](https://podcast.ausha.co/detour-vers-le-futur/coup-de-foudre-en-ligne)

Rechercher une ou un partenaire, pour une nuit ou pour la vie, passe aujourd’hui par les réseaux sociaux et les applis de rencontre. Après les petites annonces dans les journaux, après le minitel et ses serveurs plus ou moins coquins, internet nous promet aujourd’hui “le bon match” – c’est-à-dire la bonne rencontre, le bon coup… de foudre ! Mais comment fonctionnent ces applications de rencontre ? Sur la base de quels modèles de relation amoureuse sont-elles programmées ? Est-ce que le numérique apporte vraiment du nouveau dans la recherche du Grand Amour ?

Avec :

Jessica Pidoux, doctorante à l’Institut des Humanités Digitales, École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Mélanie Gourarier, chargée de recherche CNRS, Anthropologie du genre et des sexualités, Laboratoire d’études de genre et de sexualité LEGS; enseignante à l’EHESS (école des hautes études en sciences sociales)

Morgane Ortin, autrice, chroniqueuse, éditrice et créatrice de l’installation Nouveaux codes amoureux

Une émission présentée par Marina Léonard @NinadesJardins et Laurent Chicoineau @LaurentChic.

Réalisation : Arnaud Maisonneuve. Prise de son : Benoît Valade.

Production : Quai des Savoirs – Toulouse Métropole 2021.

En partenariat avec l’Ina, Le CNRS et Campus FM

L’INA s’associe au Quai des Savoirs et au CNRS pour vous proposer une immersion dans l’univers de l’Amour, à l’ère du numérique, avec des archives soigneusement sélectionnées et des invité.es de renom

Quai des savoirs 39, allées Jules-Guesde Toulouse Toulouse Haute-Garonne



