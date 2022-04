Détour et Des Notes Loches, 15 mai 2022, Loches.

Détour et Des Notes Loches

2022-05-15 09:30:00 – 2022-05-15 18:00:00

Loches Indre-et-Loire

Marché des instruments de musique: guitares,cuivres,bois,accordéon,violons et concert gratuit. L’ensemble a lieu dans ces divers lieux: la Demeure St ours, la Little maison, le Swing Lab, le théâtre de verdure et la chancellerie.

Marché des instruments de musique: guitares,cuivres,bois,accordéon,violons et concert gratuit. L’ensemble a lieu dans ces divers lieux: la Demeure St ours, la Little maison, le Swing Lab, le théâtre de verdure et la chancellerie.

swingloches@yahoo.fr +33 6 09 83 26 79

Marché des instruments de musique: guitares,cuivres,bois,accordéon,violons et concert gratuit. L’ensemble a lieu dans ces divers lieux: la Demeure St ours, la Little maison, le Swing Lab, le théâtre de verdure et la chancellerie.

Office de tourisme Loches TCL

Loches

dernière mise à jour : 2022-04-15 par