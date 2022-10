Détour de Magie, 26 octobre 2022, .

Détour de Magie



2022-10-26 – 2022-10-26

EUR 8 10 « Il y a toujours dans notre enfance, un moment où la porte s’ouvre et laisse entrer l’avenir ». Graham Greene



La magie est le seul divertissement qui met à égalité les adultes et les enfants.

En détournant le réel, le magicien le donne à voir différemment, comme l’enfant qui crée un nouveau monde en inventant des histoires.



« Détour de magie » célèbre la rencontre du réel et de l’imaginaire, de la vérité et de l’illusion, du sérieux et des bêtises.

En rendant possible l’impossible, la magie ne serait-elle pas l’entrée propice à un bel avenir ?



Écriture, mise en scène et jeu : Pierre Poncelet

Spectacle de magie de 4 à 10 ans.

