Atelier d’écriture proposé dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. Avec des mots qui (d)étonnent, Claude Brévot vous guidera pour décortiquer des mots et jongler avec les sons. Le crédo ? S’amuser en écrivant, écrire en s’amusant !

Gratuit – accès libre – réservation recommandée par mail ou par téléphone

