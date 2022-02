« D’étonnantes Expressions » Médiathèque Municipale de Morhange Morhange Catégories d’évènement: Morhange

Moselle

« D’étonnantes Expressions » Médiathèque Municipale de Morhange, 12 mars 2022, Morhange. « D’étonnantes Expressions »

du samedi 12 mars au samedi 19 mars à Médiathèque Municipale de Morhange

La Médiathèque expose les définitions des mots ou des expressions (d’)étonnantes de la langue française .

entrée libre – pass obligatoire selon le protocole en rigueur

La Médiathèque s’affiche des origines des mots et des expressions ! Médiathèque Municipale de Morhange 13 avenue du Maréchal Leclerc 57340 Morhange Morhange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T12:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T17:00:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T12:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T17:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morhange, Moselle Autres Lieu Médiathèque Municipale de Morhange Adresse 13 avenue du Maréchal Leclerc 57340 Morhange Ville Morhange lieuville Médiathèque Municipale de Morhange Morhange Departement Moselle

Médiathèque Municipale de Morhange Morhange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morhange/

« D’étonnantes Expressions » Médiathèque Municipale de Morhange 2022-03-12 was last modified: by « D’étonnantes Expressions » Médiathèque Municipale de Morhange Médiathèque Municipale de Morhange 12 mars 2022 Médiathèque Municipale de Morhange Morhange Morhange

Morhange Moselle