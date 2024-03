Détissages 2024 » RACINES » Saint-Thélo, lundi 12 août 2024.

Détissages 2024 » RACINES » Saint-Thélo Côtes-d’Armor

Chaque année, la rencontre textile « Détissages » réunit autour d’un thème défini, artistes textile contemporains et créateurs textile.

Cette rencontre permet des échanges enrichissants entre participants et avec le public.

Exposition et résidence d’artistes et créateurs textiles.

Ateliers autour du fil.

17 18 août marché « fil et fer », tisserands et métalliers

17 18 août, 15h00 visite commentée de l’exposition temporaire par l’artiste, Véronique POROT

18 août marché des vieux tissus .

Début : 2024-08-12

fin : 2024-08-18

Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor Bretagne memeoireendemeure@gmail.com

