Détermination des champignons Fromelennes, samedi 28 septembre 2024.

Détermination des champignons Fromelennes Ardennes

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.Chiens non autorisés. Rendez-vous Parking devant la mairie de Fromelennes. Horaires 14h à 17h. Inscription/renseignements 03 24 42 98 47 GRATUIT et OUVERT à TOUS. Niveau de difficulté moyen

Début : 2024-09-28

fin : 2024-09-28

Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est

