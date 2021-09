Sainghin-en-Mélantois Parking de l’étang,rue du Bas Sainghin Nord, Sainghin-en-Mélantois Détermination des arbres Parking de l’étang,rue du Bas Sainghin Sainghin-en-Mélantois Catégories d’évènement: Nord

Les écogardes invitent petits et grands à s’initier à la détermination des arbres les plus communs autour de l’étang de Sainghin-en-Mélantois. Au cours de cette balade de 2h animée par Robin Derozier, vous saurez quels critères regarder pour les reconnaître. Vous découvrirez aussi, leur utilisation et leurs avantages pour la faune. MEL au 03 20 63 11 26 A partir de 14h Durée 2h Parking de l’étang, rue du Bas Sainghin Sainghin-en-Mélantois

Animation gratuite à destination du public familial.

2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T16:00:00

