Détenues – Exposition de Bettina Rheims Salle capitulaire de la Cour Mably Bordeaux, jeudi 11 avril 2024.

Détenues – Exposition de Bettina Rheims Encouragée par Robert Badinter, à qui nous dédions cette exposition, Bettina Rheims réalise en 2014 une série

de portraits de femmes incarcérées au sein de quatre prisons françaises. 11 avril – 12 mai Salle capitulaire de la Cour Mably Entrée gratuite. Visites commentées gratuites.

La nouvelle exposition du MusBa

L’hôtel de Lalande et l’ancienne prison étant momentanément fermés pour rénovation, le musée des Arts décoratifs et du Design présente l’exposition Détenues de Bettina Rheims à la salle capitulaire Mably.

Encouragée par Robert Badinter, à qui nous dédions cette exposition, la photographe Bettina Rheims réalise, entre septembre et novembre 2014, Détenues, une série de portraits de femmes incarcérées au sein de quatre établissements pénitentiaires français, rassemblée dans un ouvrage paru aux éditions Gallimard en 2018. Ce projet, soutenu par l’administration pénitentiaire, confronte l’univers carcéral avec celui de la création artistique ; dans un dialogue complexe, il interroge la construction et la représentation de la féminité dans les espaces de privation de liberté et d’enfermement.

La série Détenues offre une fenêtre de conversation avec l’univers sensible et peu connu de la détention. À ces femmes dont la vie a basculé du jour au lendemain, Bettina Rheims redonne, le temps d’un cliché, dignité et humanité. Elle restitue à chacune sa personnalité que l’incarcération tend à effacer.

Infos pratiques

Exposition ouverte tous les jours sauf mardis et jours fériés de 11h à 18h.

sauf mardis et jours fériés de 11h à 18h. Visites commentées / gratuit : du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30, les samedis et dimanches à 11h et à 15h. Sans réservation.

du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30, les samedis et dimanches à 11h et à 15h. Sans réservation. Visites en groupe / gratuit sur réservation artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Salle capitulaire de la Cour Mably 3 Rue Mably, 33000 Bordeaux

