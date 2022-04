Détente Origin’Algues Pleumeur-Bodou, 30 avril 2022, Pleumeur-Bodou. Détente Origin’Algues Pleumeur-Bodou

2022-04-30 12:00:00 – 2022-04-30 15:00:00

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d’un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient.

Prévoir Seau, bottes, Kw, Ciseaux, Petits Pots Récup’

escapadeglaz@free.fr +33 6 52 53 31 05 http://escapadeglaz.fr/

