le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Jean D’Ormesson

Détente musicale et lectures par les bibliothécaires, autour de l’amour (le grand, le familial, l’éphémère, l’éternel, le romantique, l’amical, le passionnel, le joyeux…).

Entrée libre

Un voyage éphémère en votre compagnie mené par les bibliothécaires Médiathèque Jean D’Ormesson 15, rue D’Estienne D’Orves 92110 Clichy Clichy-la-Garenne Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T19:30:00;2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T20:00:00

