Marcigny Marcigny Marcigny, Saône-et-Loire Détente en famille – Roller Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Détente en famille – Roller Marcigny, 26 août 2021-26 août 2021, Marcigny. Détente en famille – Roller 2021-08-26 17:00:00 – 2021-08-26 18:00:00 Esplanade Quentin Ormezzano Brionnais Découvertes

Marcigny Saône-et-Loire EUR 5 5 Initiation au roller pour les débutants ou randonnée accompagnée sur la voie verte pour les confirmés.

Inscription nécessaire : si le nombre de participants n’est pas assez important, l’animation sera annulée. Initiation au roller pour les débutants ou randonnée accompagnée sur la voie verte pour les confirmés.

Inscription nécessaire : si le nombre de participants n’est pas assez important, l’animation sera annulée. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Marcigny Adresse Esplanade Quentin Ormezzano Brionnais Découvertes Ville Marcigny lieuville 46.2753#4.03556