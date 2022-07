Détente en famille – Escalade

Détente en famille – Escalade, 15 juillet 2022. Brionnais Découvertes vous propose des activités à réaliser en famille : escalade, gym baby, piste VTT…

Pour initiation ou perfectionnement selon le niveau. Accessible à tous, encadré par un éducateur sportif Breveté d’État. Inscription obligatoire. Brionnais Découvertes vous propose des activités à réaliser en famille : escalade, gym baby, piste VTT…

