Détente au bord de la Bièvre Château et jardins de Fougères Le Controis-en-Sologne, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

En ce week-end du début du mois de juin, n’hésitez pas à venir passer un moment de détente en famille ou entre amis à l’ombre des feuillages dans ce paisible jardin bordé par la Bièvre au pied du château.

Château et jardins de Fougères 1 rue Henri Goyer, 41120 Le Controis-en-Sologne Le Controis-en-Sologne 41120 Fougères-sur-Bièvre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire http://www.fougeres-sur-bievre.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 20 27 18 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.fougeres-sur-bievre@monuments-nationaux.fr »}] Fougères se distingue des grands châteaux de la Loire par une architecture sobre et puissante. Les murs sont faits de moellons de calcaire dur de Beauce, tandis qu’une pierre plus tendre et blanche, le tuffeau des bords du Cher, est employée pour les parties moulurées ou sculptées.

Classé Monument Historique en 1912, l’édifice devient propriété de l’État en 1932. A10 sortie Blois vers Limoges, à Cellettes direction Fougères ; A85 sortie Selles sur Cher, direction Contres, puis direction Fougères

© Léonard de Serres – CMN