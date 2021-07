Les Barils Center Parcs Verneuil sur Avre Eure, Les Barils Détente à Evasion à Center Parcs – COMPLET Center Parcs Verneuil sur Avre Les Barils Catégories d’évènement: Eure

A Verneuil s/Avre (Normandie), à 90 kms de Rouen et 120 kms de Paris, le domaine des Bois Francs sera notre résidence principale durant les vacances. Les possibilités de pratiquer des activités de loisirs sont nombreuses : ping-pong, mini golf et practice de golf, rosalie, pédalo, squash et badminton, tir à l’arc, accrobranche, paint-ball… sans oublier l’accès au « paradis aquatique » avec ses nombreux toboggans et espaces de jeux d’eau. L’ensemble des activités dites payantes sera déterminé selon les souhaits des jeunes. Ce sera l’occasion pour les participants d’apprendre à gérer un budget tout en prenant conscience de la valeur de ces activités. Des veillées clôtureront nos journées : soirées bowling, dansante, jeux de société ou encore piscine nocturne Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Center Parcs Verneuil sur Avre Les Barils Les Barils Eure

