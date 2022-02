(Dé)tendue ! Salle des fêtes Cabanac Donneville Catégories d’évènement: Donneville

Haute-Garonne

(Dé)tendue ! Salle des fêtes Cabanac, 19 mars 2022, Donneville. (Dé)tendue !

Salle des fêtes Cabanac, le samedi 19 mars à 20:30

### Fanny Wolff a du mal à se détendre… Ça peut se comprendre ! Sa vie est semée d’embûches : elle est allergique à tout, fait des œdèmes pour tout et réussit même à attraper une angine par 40 degrés. Ne lui parlez plus de spa, de vacances ou de nouvelles thérapies, vous aggraveriez son cas. Même les gens zen la crispent ! Cette pile électrique nous dévoile les improbables mais véridiques histoires de son quotidien. Parviendra-t-elle à se détendre ? Une chose est sûre : vous elle vous détendra !

10 € – Billetterie sur place – Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

Dans le cadre du festival 2022 Mère Deny’s, Fanny Wolff sera présente à Donneville avec son spectacle (Dé)tendue ! Salle des fêtes Cabanac Salle des fêtes Cabanac, RD 813 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Donneville, Haute-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes Cabanac Adresse Salle des fêtes Cabanac, RD 813 31450 Donneville Ville Donneville lieuville Salle des fêtes Cabanac Donneville Departement Haute-Garonne

Salle des fêtes Cabanac Donneville Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donneville/

(Dé)tendue ! Salle des fêtes Cabanac 2022-03-19 was last modified: by (Dé)tendue ! Salle des fêtes Cabanac Salle des fêtes Cabanac 19 mars 2022 Donneville Salle des fêtes (Cabanac) Donneville

Donneville Haute-Garonne