Loches Indre-et-Loire 12 EUR Une animation pour toute la famille. Vous vous plongerez au XVIIème siècle pour enquêter sur la disparition d’un citoyen vénitien à cette époque. Menez l’enquête avec votre smartphone. Pour tous les âges, cette animation saura vous faire passer un bon moment tout en parcourant la ville. Une animation pour toute la famille. Vous vous plongerez au XVIIème siècle pour enquêter sur la disparition d’un citoyen vénitien. Menez l’enquête avec votre smartphone. Pour tous les âges, cette animation saura vous faire passer un bon moment tout en parcourant la ville. Réservation conseillée. birettenco@orange.fr +33 6 78 64 90 24 http://www.birettenco.fr/ Une animation pour toute la famille. Vous vous plongerez au XVIIème siècle pour enquêter sur la disparition d’un citoyen vénitien à cette époque. Menez l’enquête avec votre smartphone. Pour tous les âges, cette animation saura vous faire passer un bon moment tout en parcourant la ville. Etienne Lucas dernière mise à jour : 2021-06-29 par

