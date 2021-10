Valençay Valençay Indre, Loir-et-Cher, Valençay Détective Party Disparition dans la brume à Valençay Valençay Valençay Catégories d’évènement: Indre

Valençay Indre Valençay Loir-et-Cher Retrouvez notre toute nouvelle Détective Party Disparition dans la brume à Valençay le samedi 30 octobre. Venez enquêter sur une vieille affaire du XVIIème siècle, à une époque où tout était différent.

Au milieu du XVIIème siècle, un jeune bergère, qui vient d'arriver dans la contrée, disparait. A l'aide de votre fiche d'enquête, vous partirez à la recherche de tous les indices qui vous permettront de résoudre l'affaire et de faire éclater la vérité. Les Détective Party : C'est un concept de jeu que développé par Birette n'Co. Il permet à chacun, quelque soit son âge, de s'immerger dans une enquête policière à des époques différentes. Notre jeu a déjà conquis des milliers d'utilisateurs dans toute la France.

