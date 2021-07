Beaulieu-lès-Loches Kiosque à musique Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Detective party – Crime en eaux troubles Kiosque à musique Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Kiosque à musique Jeu d’enquête en autonomie dans la ville | Rendez-vous au kiosque à musique | Matériel fourni, pensez à prendre un stylo

Au Moulin des Mécaniciens, un crime a été commis. Partez à la recherche des coupables en suivant les indices semés au fil de l’eau. Kiosque à musique Place du Maréchal Leclerc, 37600 Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00

