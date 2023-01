Détective du goût – Atelier Famille – NOUVEAU ! Dole Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura EUR 7 7 Venez mettre vos sens en action pour comprendre la perception du goût de nos aliments. Enquêtez pour découvrir le plat mystère ! Le nombre de personnes par atelier est limité ! La réservation est obligatoire, les inscriptions s’ouvriront le mardi 17 janvier 2023. Le musée est fermé aux individuels jusqu’au 03 février 2023, nous vous remercions de réserver principalement par mail à maisondole@terredelouispasteur.fr. Nous assurons une permanence téléphonique (03.84.72.20.61) le mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Merci de bien préciser lors de vos inscriptions, l’âge des enfants et un numéro de téléphone. maisondole@terredelouispasteur.fr +33 3 84 72 20 61 Dole

