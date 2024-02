DETECTIVE CHALLENGE Samedi 16 mars 2024 chateau Villersexel, samedi 16 mars 2024.

L’association À CONTRE COURANT revient au château de Villersexel pour le DETECTIVE CHALLENGE.

La recette est simple, une pincée de MURDER PARTY, un zeste d’ESCAPE GAME, une cuillerée d’EPREUVES fun et terminez avec une bonne louche de BATTLE ROYAL et vous obtiendrez le DETECTIVE CHALLENGE.

Rencontrez de nouveaux amis, défiez vous les uns les autres et surtout, profitez d’une journée riche en suspense et en esprit d’équipe !

À partir de 50,00 EUR

Places limitées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 13:30:00

fin : 2024-03-16

chateau Lieu-dit Château

Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

