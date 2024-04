DETECTION DE POTENTIEL COMMERCE Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains, lundi 4 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-04T08:30:00+01:00 – 2024-03-04T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-04T08:30:00+01:00 – 2024-03-04T12:00:00+01:00

Etes-vous fait pour des secteurs qui recrute près de chez vous ?

En recherche d’une première expérience ou d’une nouvelle orientation professionnelle, prenez un temps pour mieux vous connaitre et explorer le secteur d’activité du commerce

En une demi-journée offrez un nouveau départ à votre projet professionnel.

Participez à une séance de Détection de vos potentiels, à travers des exercices ludiques. Testez vos prédispositions pour travailler dans le secteur du commerce Cet atelier vous permettra de révéler vos atouts et de vous projeter au mieux dans le cadre de votre parcours de retour à l’emploi.

N’attendez plus et construisons ensemble votre projet professionnel fiable et durable

Rendez-vous : Pôle Emploi 22 RUE JEAN BLANCHARD 74200 THONON LES BAINS

-Découverte du secteur

-Atelier de mise en situation sous forme de jeux

-Débriefing personnalisé et mise en place du parcours (formation, immersion …)

Thonon-les-Bains 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/230588 »}]

