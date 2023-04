Brocante de l’île Détails des lieux dans le programme, 16 avril 2023, Martigues.

Une journée pour chiner et se balader de place en quais au coeur de Martigues…la Venise provençale..

2023-04-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-16 18:00:00. .

Détails des lieux dans le programme Quartier de l’île

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A day to hunt and stroll from place to place in the heart of Martigues…the Venice of Provence.

Un día para cazar y pasear de un lugar a otro en el corazón de Martigues… la Venecia de la Provenza.

Ein Tag zum Stöbern und Flanieren von Platz zu Platz im Herzen von Martigues… dem Venedig der Provence.

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme de Martigues