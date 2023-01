Détache-toi Fontaines, 15 avril 2023, Fontaines Fontaines.

Détache-toi

2023-04-15 – 2023-04-15

Lors d’une séance publique de développement personnel, Hélène, l’animatrice un peu fantasque évoque sa vie avec son mari, « son chevalier en armure »: illusions et déceptions.

Tout commence bien mais une participante, Lucie, au vécu antagoniste vient perturber la séance… et bousculer les certitudes d’Hélène.

Les rôles s’inversent, l’une est le miroir de l’autre et ce joyeux tandem cherche tous azimuts à transcender leurs questionnements intimes.

Un match s’ensuit dans lequel le gagnant sera le spectateur jovial et troublé.

avec Laurence Bréheret ( la voix de la reine Cercei dans Games of Thrones, entre autre) et Marie-Eve Dufresne (apparitions TV: Navarro, Julie Lescaut…).

+33 3 86 74 34 20

