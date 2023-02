Deströyer 666 + Bodyfarm + Helleruin BACKSTAGE BY THE MILL PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Deströyer 666 + Bodyfarm + Helleruin BACKSTAGE BY THE MILL, 6 mars 2023, PARIS. Deströyer 666 + Bodyfarm + Helleruin BACKSTAGE BY THE MILL. Un spectacle à la date du 2023-03-06 à 19:00 (2023-03-06 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros. GARMONBOZIA (L2-V-R-22-7252 / L3-V-R-22-7253) PRESENTE : ce concert. GARMONBOZIA présente DESTRÖYER 666 + GUEST DESTRÖYER 666 continue de faire ce qu’il sait faire le mieux : botter des culs et marteler du Heavy Metal qui impact directement en pleine gueule. Pas de compromis, pas de concessions, pas de bullshit ! DESTRÖYER 666 ne fait pas dans la nostalgie larmoyante mais s’en tient simplement à ses racines Old School, qui plongent directement au cœur de l’âge d’or du Metal tout en sonnant actuel. Le groupe a débuté en Australie en 1994 et, dès leur premier album « Unchain the Wolves » (1997), a connu un succès international. Le deuxième album, « Phoenix Rising » (2000), les pousse à s’installer en Europe pour répondre à la demande croissante de tournées et de festivals. Après quelques changements de line-up, le troisième album « Cold Steel… For an Iron Age » (2002) consolide l’excellente réputation du groupe. Après un hiatus, DESTRÖYER 666 revient avec « Defiance » en 2009 et poursuit sur cette lancée avec le brutal « Wildfire » (2016) sept ans plus tard, avec lequel ils tourneront à nouveau dans tous les festivals de Metal du monde. Les Australiens comblent l’attente entre leurs derniers albums avec l’EP percutant « Call of the Wild » (2018). Enfin, les hors-la-loi des profondeurs livrent leur dernière offrande en 2022 avec l’album 6(66) « Never Surrender ». Un furieux assaut de Black Thrash, de riffs acérés et de batteries guerrières, qui n’offre aucun moment de répit alors qu’il fait rage pendant 40 inébranlables minutes. Avec cet album, DESTRÖYER 666 ne fait pas de quartier !Accès personnes à mobilité réduite : 01 53 09 08 49 DESTROYER 666 DESTROYER 666 Votre billet est ici BACKSTAGE BY THE MILL PARIS 92 BOULEVARD DE CLICHY Paris GARMONBOZIA (L2-V-R-22-7252 / L3-V-R-22-7253) PRESENTE : ce concert. GARMONBOZIA présente DESTRÖYER 666 + GUEST DESTRÖYER 666 continue de faire ce qu’il sait faire le mieux : botter des culs et marteler du Heavy Metal qui impact directement en pleine gueule. Pas de compromis, pas de concessions, pas de bullshit ! DESTRÖYER 666 ne fait pas dans la nostalgie larmoyante mais s’en tient simplement à ses racines Old School, qui plongent directement au cœur de l’âge d’or du Metal tout en sonnant actuel. Le groupe a débuté en Australie en 1994 et, dès leur premier album « Unchain the Wolves » (1997), a connu un succès international. Le deuxième album, « Phoenix Rising » (2000), les pousse à s’installer en Europe pour répondre à la demande croissante de tournées et de festivals. Après quelques changements de line-up, le troisième album « Cold Steel… For an Iron Age » (2002) consolide l’excellente réputation du groupe. Après un hiatus, DESTRÖYER 666 revient avec « Defiance » en 2009 et poursuit sur cette lancée avec le brutal « Wildfire » (2016) sept ans plus tard, avec lequel ils tourneront à nouveau dans tous les festivals de Metal du monde. Les Australiens comblent l’attente entre leurs derniers albums avec l’EP percutant « Call of the Wild » (2018).

Enfin, les hors-la-loi des profondeurs livrent leur dernière offrande en 2022 avec l’album 6(66) « Never Surrender ». Un furieux assaut de Black Thrash, de riffs acérés et de batteries guerrières, qui n’offre aucun moment de répit alors qu’il fait rage pendant 40 inébranlables minutes.

Avec cet album, DESTRÖYER 666 ne fait pas de quartier ! Accès personnes à mobilité réduite : 01 53 09 08 49.25.3 EUR25.3. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu BACKSTAGE BY THE MILL Adresse 92 BOULEVARD DE CLICHY Ville PARIS Tarif 25.3-25.3 lieuville BACKSTAGE BY THE MILL PARIS Departement Paris

BACKSTAGE BY THE MILL PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Deströyer 666 + Bodyfarm + Helleruin BACKSTAGE BY THE MILL 2023-03-06 was last modified: by Deströyer 666 + Bodyfarm + Helleruin BACKSTAGE BY THE MILL BACKSTAGE BY THE MILL 6 mars 2023 Backstage by The Mill Paris

PARIS Paris