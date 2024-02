Destrock Blackrain & Hell’s Pearls Concert La Carène Brest, samedi 2 mars 2024.

Destrock Blackrain & Hell’s Pearls Concert La Carène Brest Finistère

L’association Destrock investira une nouvelle La Carène, et à coup sûr, les amateurs de glam rock ne pourront résister. Avec cette affiche nous proposant BLACKRAIN + HELL’S PEARLS vous ne pourrez que confirmer que le hard rock à la française est bel et bien en place ! Refrains taillés pour les plus grandes scènes, riffs percutants et mélodies savoureuses… amateurs et amatrices de Motley Crue, sautez 3 cases et arrivez directement en case billetterie cette soirée est faite pour vous ! Le club prendra donc des allures de stade grâce à ce plateau distillant une énergie communicative le tout porté par des guitares endiablées..

Au programme

– Blackrain

BLACKRAIN

Avec 20 ans de carrière Rock n’Roll derrière eux, sept albums diffusés à l’échelle mondiale, supervisés par des légendes telles que Jack Douglas, le producteur d’Aerosmith, ainsi que de jeunes prodiges comme Hannes Braun de Kissin’ Dynamite, et des centaines de spectacles, dont certains en première partie de groupes renommés tels que Scorpions, Alice Cooper et Europe, sans oublier une brillante performance à « La France a un incroyable talent » où ils ont décroché la quatrième place, et une prestation mémorable sur la Main Stage du Hellfest… On peut légitimement se demander ce que le groupe BlackRain peut encore espérer accomplir. Quels sont les moteurs qui les incitent à se surpasser ?

La réponse à cette question réside sans aucun doute dans leur quête incessante de créer LA chanson qui marquera l’histoire du Rock. Cependant, ce qui les motive le plus, c’est la possibilité de rencontrer un public toujours renouvelé et de lui offrir un spectacle qui lui bottera l’arrière-train. Originaires de Haute-Savoie, ils ont récemment accueilli Franky Costanza, le talentueux batteur marseillais connu pour son travail avec les tambours du Bronx et son passage au sein de Dagoba, au sein de leur formation, renforçant ainsi leur line-up. Ces quatre passionnés n’ont qu’une devise en tête « À la fin d’un concert de BlackRain, on sort avec la banane. » C’est une promesse qu’ils tiennent à chaque fois, sans exception.

– Hell’s Pearl

Aux origines du groupe, il y a la Bretagne. Il y a également 3 passionnés de musique, œuvrant parallèlement à l’art subtil de la technique du son et de la lumière. Puis il y a une rencontre. Et alors de concerts en discussions, de soirées en confessions, il y a désormais HELL’S PEARLS.

Né de l’envie d’entretenir les sonorités hard rock puissantes et mélodiques des années 70/80’s afin qu’elles perdurent dans le monde audacieux et distinct de l’époque actuelle. S’inspirant de nos rencontres et de nos voyages, partageant les cultures et les expériences, Hell’s Pearls c’est du rock mais pas que !

Le moteur de ce trio c’est avant tout un travail riche de collaboration, ce qui parfois teinte le travail de composition de touches très électriques. Mais ce qui anime l’âme de ces membres bien avant cela, c’est cette soif de partage scénique qui se produit avec le public. Cette relation unique et magique qui se crée pour laisser place à un moment riche et authentique, rendant l’instant vivant et électrisant.

Informations pratiques

Salle Le Club de La Carène

Ouverture des portes 20h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 21:00:00

fin : 2024-03-02

La Carène 30 rue Jean-Marie Le Bris

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Destrock Blackrain & Hell’s Pearls Concert Brest a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole