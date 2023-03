Algues et résine : une histoire d’expérimentations D’estran et d’ailleurs Loguivy de la Mer Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Loguivy de la Mer

Algues et résine : une histoire d’expérimentations D’estran et d’ailleurs, 29 mars 2023, Loguivy de la Mer. Algues et résine : une histoire d’expérimentations 29 et 30 mars D’estran et d’ailleurs De l’expérimentation… Il y a un peu plus de trois ans, j’ai découvert le monde magique des algues. Graphiques, élégantes, mais matériau vivant. Comment interrompre leur processus de décomposition ? Comment les mettre en valeur dans des objets capables de résister au temps ? Quels usages, pour quelles algues ?

L’une des réponse trouvées est la résine. Ou plutôt, les résines. Matériaux complexes également, qui ont leurscaprices, leurs contraintes et leurs limites.

Associer un produit qui vient de la mer à un autre qui ne supporte pas l’humidité. Rendre résistant un produit fragile. Beaucoup d’expériences, d’erreurs, de techniques apprises pour la plupart par l’expérimentation. Mais chaque découverte apporte de nouvelles idées, et le champ des possibles est infini. … aux premiers résultats Certaines techniques sont désormais abouties. Séchoir pour les algues, laboratoire avec différentes résines, déshumidificateur, radiateur, chambre et pompe à vide….

À ce jour, je propose différentes familles de création : bijoux, tables, sculptures, luminaires… À voir sur les JEMA À l’occasion des deux journées portes ouvertes, vous pourrez voir différents équiments installés, recueillir quelques informations sur le travail de la résine, assister avec la chambre à vide au test du chamallow et à celui du ballon de baudruche, qui plaisent beaucoup aux enfants…

Je vous proposerai également de goûter du thé aux algues.

Si vous n’êtes pas disponibles les deux jours proposés, vous pouvez également me retrouver à l’événement organisé par la Mairie de Paimpol et LYBaKaPa à l’église de Kérity (Paimpol) les 1er et 2 avril. D’estran et d’ailleurs 14 rue du Port de Loguivy Loguivy de la Mer 22620 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 04 40 18 36 »}, {« type »: « email », « value »: « anne@estran-ailleurs.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.estran-ailleurs.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://m.facebook.com/estran.ailleurs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:30:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00

2023-03-30T10:30:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00 algues résine Photo Anne Desblaches

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Loguivy de la Mer Autres Lieu D'estran et d'ailleurs Adresse 14 rue du Port de Loguivy Ville Loguivy de la Mer Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville D'estran et d'ailleurs Loguivy de la Mer

D'estran et d'ailleurs Loguivy de la Mer Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loguivy de la mer/

Algues et résine : une histoire d’expérimentations D’estran et d’ailleurs 2023-03-29 was last modified: by Algues et résine : une histoire d’expérimentations D’estran et d’ailleurs D'estran et d'ailleurs 29 mars 2023 D'estran et d'ailleurs Loguivy de la Mer Loguivy de la Mer

Loguivy de la Mer Côtes-d'Armor