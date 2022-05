DestoK – Le grand déballage de rentrée Le Relecq-Kerhuon, 4 septembre 2022, Le Relecq-Kerhuon.

DestoK – Le grand déballage de rentrée Boulevard Clémenceau / Place de Camfrout Boulevard Clémenceau / Camfrout Le Relecq-Kerhuon

2022-09-04

Le Relecq-Kerhuon Finistère

Au bord de l’eau, tout s’achète et se vend durant ce videgreniers XXL. D’un bout à l’autre de la Corniche – piétonne pour l’événement – et autour de la place de Camfrout, les étals des exposants regorgent de trouvailles pour vous faire plaisir.

Un événement soutenu par l’association « AEMV enfants malades » et ses nombreux bénévoles qui seront présents le jour J. Restauration sur place : grillades, frites, sandwichs, crêpes sucrées, confiseries et buvette.

Jeux en bois proposés par Dézépions.

Ouverture des inscriptions pour les déballeurs (uniquement particuliers) en deux temps : le lundi 8 août, puis le mardi 16 août.

Stationnement : complexe sportif de Kerzincuff (rue Jean Zay) et le champ du Carmel (88 bis Bd Clemenceau).

Accès PMR : Bd Clemenceau et rue Vincent Jézéquel.

Tout public.

contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31

Boulevard Clémenceau / Place de Camfrout Boulevard Clémenceau / Camfrout Le Relecq-Kerhuon

