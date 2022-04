DÉSTOCKAGE D’AFFICHES

2022-06-25 – 2022-06-25 Grand déstockage d’affiches à Cinéjade ! Vous admirez un acteur, une actrice ? Vous souhaitez simplement garder le souvenir d’un film que vous avez apprécié ?

Cette opération a lieu dans le cadre de l’opération Cinésol, un partenariat entre Cinéjade et l’Epicerie Solidaire. Le but est simple : vous vous faites plaisir en achetant l’affiche de votre choix et le don que vous faites est reversé à l’Épicerie Solidaire, permettant ainsi à une personne ou une famille en situation difficile de s’offrir du cinéma à moindre coût. Ces affiches (format 120X160 !) seront mises à la disposition de tous, dès l’ouverture du cinéma et jusqu’à 20h. Faites-vous donc plaisir en effectuant un geste de solidarité ! Grand déstockage d’affiches à Cinéjade ! Vous admirez un acteur, une actrice ? Vous souhaitez simplement garder le souvenir d’un film que vous avez apprécié ?

