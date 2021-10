Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Déstockage braderie d’usine Seb Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Déstockage braderie d'usine Seb 2021-11-04 – 2021-11-06 TARBES Bd du Président Kennedy

Tarbes Hautes-Pyrénées Rendez-vous une nouvelle fois pour faire le plein de bonnes affaires en matière de petit électroménager et d’articles culinaires ! Horaires

– Jeudi 4 novembre : 14h à 18h

– Vendredi 5 novembre : 10h à 18h

– Samedi 6 novembre : 10h à 18h dernière mise à jour : 2021-10-15 par

